小草女神登記了！西屯選民忙問名字怎麼唸？

▲「新一代小草女神」劉芩妤今天前往台中市黨部登記參選市議員，雖然包得緊緊，九頭身的比例仍相當亮眼。（圖／劉芩妤提供，2025.12.09）

[NOWnews今日新聞] 有「新一代小草女神」外號的民眾之聲主持人劉芩妤，今天到民眾黨台中市黨部辦理黨內登記，將爭取西屯區市議員提名的她，提出「智慧西屯、宜居西屯、永續西屯」3大願景，但民眾只知她的綽號咪咪，卻喊不出名字。劉芩妤說，她對選民自我介紹時，會說「我是『勤於服務、勤於市政』的勤於」，遇到小朋友時，則說「我是晴時多雲偶陣雨的晴雨姐姐」。

《NOWNEWS》2日專訪有「新一代小草女神」外號的劉芩妤（咪咪），引發地方政壇議論，劉芩妤原定4日辦理黨內參選登記卻臨時取消，外界懷疑與被四叉貓爆舊料有關，今（9）日她突然宣布已經完成黨內登記作業，並有了「民眾黨台中市黨部發言人」的新身分。

▲劉芩妤開心喊「民眾黨在西屯區有候選人了」。（圖／劉芩妤提供，2025.12.09）

劉芩妤表示，先前她沒備齊登記文件，所以延至今天辦理，也帶來「智慧西屯、宜居西屯、永續西屯」3大願景。她馬上善盡發言人義務，表示據她了解，太平區和西屯區目前各有一人完成登記，這波登記到明天下午6時為止，提醒有意從政的黨員把握機會。

劉芩妤的參選引起地方熱烈討論，有人認為她和西屯的連結不深，有人覺得「這名字都不知該怎麼唸，如何當選？」劉芩妤笑說，自己名字讀音是「ㄑㄧㄣˊㄩˊ」，以前拍外景節目，自我介紹時都用外號「咪咪」，遇有小朋友的場合，就說「姐姐的名字是『晴時多雲偶陣雨』的晴雨喔！」現在則是把「勤於服務、勤於市政」當口號喊，有信心讓選民記得她。

