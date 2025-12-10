小草女神耶誕造型曝光 黨內登記截止還有他

▲劉芩妤與民眾黨第一波提名的連小華合體亮相，一起爭取曝光機會。（圖／翻攝Mimi劉芩妤臉書，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 台灣民眾黨台中市議員黨內提名，第二波登記今天截止，西屯區僅「新一代小草女神」劉芩妤完成登記、太平區則有幕僚出身的許書豪，幾可篤定2人將獲提名。特別的是，許書豪是現任議員江和樹太平區服務處執行長，劉芩妤則與上一波被提名的連小華是「唯二」女性，姐妹倆日前合體以耶誕造型亮相，未來也會經常共同造勢爭取曝光機會。

▲「咪咪」劉芩妤將自己打扮成一棵耶誕樹，頭上還頂著一棵小樹。（圖／翻攝Mimi劉芩妤臉書，2025.12.10）

下屆台中市議員選舉，民眾黨先前已提名大里霧峰區的江和樹、豐原后里區的連小華。第二波登記今（10）日下午6點截止，僅許書豪與綽號「咪咪」的劉芩妤完成登記，由於兩人在黨內都沒有對手，預計完成資格審核後可順利獲得提名。

▲太平區的許書豪在太太陪同下完成黨內登記。（圖／翻攝許書豪臉書，2025.12.10）

許書豪是江和樹的子弟兵，在太平區經營多時，近來江和樹積極扮演母雞帶他曝光；劉芩妤則是以市黨部發言人身分，與市黨部主委陳清龍的太太連小華合體，日前兩人到后里麗寶樂園参加聖誕派對。劉芩妤百褶短裙的耶誕造型讓粉絲狂呼「好可愛」！她也喊著「被小朋友融化了」，並預告將在選區西屯規劃更多親子活動。

