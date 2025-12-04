小草女神遭四叉貓肉搜猛打 江和樹讚「好事」：要當選了

小草女神劉芩妤(左)遭到四叉貓(右)針對攻擊，外界反而解讀為是當選指標。（合成圖／取自劉芩妤臉書、資料照）

小草女神「咪咪」劉芩妤近日表態爭取民眾黨提名，瞄準競爭激烈的台中市西屯區議員席次，引發熱議。但深綠網紅四叉貓劉宇突對劉芩妤展開肉搜攻擊，讓劉芩妤直呼感到害怕困擾，強調會採取必要法律行動。白營中市議員江和樹則指出，被四叉貓打代表要當選了。

劉芩妤參選引發熱議，但隨即也引來綠營攻擊，曾被劉芩妤質疑用淘寶貨牟利的四叉貓，3日反嗆劉芩妤過去當電商直播主期間也曾批發淘寶貨，開酸「有夠暴利，小草錢真好賺！」四叉貓甚至指劉芩妤的爸爸是從賣豬肉唱進電視台的總經理歌手等背景，持續肉搜。

劉芩妤今(4日)發文提到，她在投入政治以前，本業就是電商購物主播。對方引用的截圖，是她在與廠商合作前測試平台時使用的示意圖片，結束後就把後台關閉，並無產生任何銷售行為也不涉及任何不法行為。如今舊事再次被拿出來操作，讓她感到相當遺憾。

「讓我最不安的，是對方這次再次公開並擴散我的個資。」劉芩妤直言，這已經讓她感到非常害怕與困擾，散布個資已經超越正常民主社會應有的界線，也嚴重影響到她的安全與生活。她指出，過去她已被網暴過一次，現在又被重新拿出來曝光，那種與家人都感到不安全的感覺，真的不希望再經歷第二次。為了保護自己、保護家人，她會在律師協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

劉芩妤強調，政治競爭不應建立在傷害或恐嚇之上。她仍會專注在地方工作、民眾服務，並正面面對選戰。也希望這件事情到此為止。

民眾黨台中市議員江和樹表示，劉芩妤遭四叉貓打是好事，被四叉貓打，產生關注的流量很可怕。他呼籲咪咪，下次遇到四叉貓要謝謝他，「因為妳被他打，代表妳要當選了！」藥師林士峰則說，具有一定程度吸票能力，才會被青鳥攻擊，「下三濫奧步不會成功的！」

