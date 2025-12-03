小草女神選台中？江和樹：土生土長真正黑馬

▲外號「咪咪」的劉芩妤身材姣好，她宣布爭取參選台中市議員後，網友狂分享她的美照。（圖／翻攝劉芩妤IG，2025.12.02）

[NOWnews今日新聞] 有「新一代小草女神」外號的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤，日前宣布將爭取參選台中市西屯區市議員，引起網友熱議。民眾黨台中市黨部主委、江和樹表示，劉芩妤是在西屯土生土長，而且2024年大選，柯文哲取得30多%支持度，選上議員只需要10%左右選票，稱讚劉芩妤在2026是一匹真正的黑馬，非常期待她來參選。

民眾黨今日下午舉行記者會，宣布徵召陳琬惠選宜蘭縣長。江和樹會前受訪表示，2026的目標就是在台中市議會成立黨團，「這應該是沒有問題。」他說，劉芩妤是在西屯土生土長，近年來台中市人口一直上升，包括新住民、年輕人居多，所以2024年大選，柯文哲取得30多%支持度，因為選上議員只需要10%左右選票，所以劉芩妤在2026是一匹真正的黑馬。

對於不分區立委候選人林筱淇積極爭取北屯區提名，江和樹表示，林筱淇是民眾黨大學姐，有真正北屯DNA、純正民眾黨的DNA，很期待林可以出來選，台中是藍白合的示範區，但如果要爭取的話，應該要早點表態。

民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，傳出被藍營挖角，江和樹說，這代表民眾黨有價值，一直栽培年輕人，但他要跟國民黨說，「不要動手腳」，因為要加入國民黨一年後才可以提名參選，「怎麼可能徵召啦！這是一定不可能！」

江和樹說，他對李有宜有信心，也相信李有宜對民眾黨有感情的，相信她是以學業為重。他重申，希望國民黨不要用挖解方式，「2026要有個默契，2028必須藍白合作才有辦法返回執政，我們共同的目標就是民進黨。」

▲小草女神劉芩妤（咪咪）自大學時期便擔任外拍模特兒。（圖／翻攝劉芩妤IG，2025.12.03）

