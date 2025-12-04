小草女神選議員遭四叉貓爆料！她稱先前已解釋 直言被散布個資很害怕將採法律行動

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

外型亮眼、被譽為「小草女神」的民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，昨（3）日宣布投入2026台中市西屯區議員選戰，但網紅四叉貓隨即爆料，劉芩妤曾批淘寶貨來台灣翻四倍價格賣，狠酸「有夠暴利，小草錢真好賺」。劉芩妤今天澄清，她在投入政治以前，本業就是電商購物主播，對方引用的截圖，是我在與廠商合作前測試平台時使用的示意圖片，結束後就把後台關閉，並無產生任何銷售行為也不涉及任何不法行為，但讓她最不安的，是對方這次再次公開並擴散她的個資，老實說，這已經讓她感到非常害怕與困擾，為了保護自己、保護家人，她會在律師的協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

劉芩妤。（圖／劉芩妤臉書）

劉芩妤今天表示，近期有不實內容與舊資料被再度散布，已對她造成相當程度的誤解與騷擾，特此澄清。第一、她在投入政治以前，本業就是電商購物主播。對方引用的截圖，是她在與廠商合作前測試平台時使用的示意圖片，結束後就把後台關閉，並無產生任何銷售行為也不涉及任何不法行為。這件事情在今年5月就曾被惡意放大、攻擊過，當時她也已對外說明。如今舊事再次被拿出來操作，她感到相當遺憾。

劉稱，第二，讓她最不安的，是對方這次再次公開並擴散她的個資，老實說這已經讓她感到非常害怕與困擾。無論出於什麼政治理由，散布個資都已經超越正常民主社會應有的界線，也嚴重影響到她的安全與生活，過去她已被網暴過一次，現在又被重新拿出來曝光，那種與家人都感到不安全的感覺，她真的不希望再經歷第二次。為了保護自己、保護家人，她會在律師的協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

第三，劉稱，她尊重所有人的參政權和言論自由，但政治競爭不應該建立在傷害或恐嚇之上。她仍會專注在地方工作、民眾服務，並以正面方式面對選戰，感謝外界的關心，也希望這件事情到此為止，她也會持續努力，讓大家看到她真正的努力與價值。



