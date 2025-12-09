「小草女神」劉芩妤完成黨內登記 投身中市議員選戰

人稱「小草女神」的劉芩妤（咪咪）（右三），12月9日前往民眾黨台中市黨部完成登記，正式投入台中市第六選區西屯區市議員選戰。（劉芩妤提供）

人稱「小草女神」的民眾黨「民眾之聲」主持人劉芩妤（咪咪），12月9日前往民眾黨台中市黨部完成登記，正式投入台中市第六選區西屯區市議員選戰。她誓言在這場艱困戰役中，為民眾黨在台中市議會增加一席，助黨在中台灣發聲。

劉芩妤強調，西屯區為台中政經中心，選情激烈堪稱「一級戰區」。儘管挑戰大，她視之為震撼中心，目標不僅單點突破，更盼拼出黨團關鍵拼圖，證明中間力量撼動傳統格局。她承襲柯文哲信念、追隨黨主席黃國昌，盼以理性務實精神，讓改變成真。

她也提出「智慧西屯、宜居西屯、永續西屯」三大願景，智慧西屯：推動智慧交通與路網監控，提升移動與安全，解決壅塞。宜居西屯：支持青壯世代，落實居住、育兒、樂齡、平權與教育。永續西屯：監督淨零轉型，強化「呼吸力」與職場「職安力」，建構幸福堡壘。

劉芩妤發揮主持人溝通優勢，盼成市府與市民橋樑，將西屯打造成智慧宜居永續城市。她呼籲民眾支持，讓更多人認識民眾黨在西屯的努力。

