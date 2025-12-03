「小草女神」劉芩妤宣布參選台中議員 江和樹看好：2026黑馬

劉芩妤宣布投入台中市西屯區議員選戰。（翻攝自劉芩妤臉書）

「小草女神」民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤宣布投入台中市西屯區議員選戰，將爭取黨內提名，盼能將白色力量帶到當地，為市民發聲，白營中央委員、台中市議員江和樹今（3日）表態支持，並稱她有潛力成為2026年的一匹黑馬。

劉芩妤為民眾之聲「民眾台八線」主持人，以親和力與亮麗形象累積知名度，被譽為「小草女神」，上月底她在臉書粉專發布「西屯民眾有芩 妤你同行」形象照，宣布爭取黨內提名參選台中市西屯區市議員。

江和樹今日在臉書發文表示，自己強力推薦西屯區新戰將劉芩妤參選，下午受訪時，他也指出，劉芩妤住在台中，且西屯區人口持續增加，包含新住民及年輕人，他相信劉芩妤會是2026年的黑馬。

