民眾黨《民眾之聲》主持人劉芩妤今（9）日前往民眾黨台中市黨部正式完成登記，宣布投入西屯區市議員選戰。由於該選區市議員選戰競爭激烈，目前呈藍3綠2態勢，究竟白營加入戰局會有何影響，各界都在觀察。





劉芩妤被封為「小草女神」，外型亮眼，加上經營社群有方，累積不少聲量。另外，近日她騎腳踏車親自掃街的互動畫面曝光後，也掀起網友熱議，劉芩妤近日舉動成為網路熱議焦點之一。





快新聞／「小草女神」劉芩妤宣布插旗西屯選議員 藍白台中能否合作成焦點

「小草女神」劉芩妤（咪咪）宣布參選台中市西屯區議員。（圖／翻攝自劉芩妤IG）

劉芩妤不久前已表態要積極備戰，日前就將粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」。她的參選消息也在PTT上掀起討論，鄉民網友看到紛紛大呼被圈粉，表示「人如其名耶」、「咪咪說的都對！」甚至還有粉絲心碎表示「怎麼不是選板橋？」

劉芳妤則強調，自己並非空降，透露2年前隨家人搬到西屯，便在西屯區買房居住，就愛上台中生活。她的參選目標明確，盼能為西屯區引進「白色力量」為市民發聲。

不過，劉芳妤宣布參選過程有些波折，她原訂4日中午與前輩、民眾黨台中市議員江和樹，前往南屯區黨部登記參選，卻臨時喊卡，外界議論是受網紅四叉貓揭露批發淘寶貨影響。劉芩妤則是駁斥，稱「當天有臨時重要的私下的行程 」，絕非受四叉貓影響。

分析西屯區市議員態勢，本區有5席，目前呈「藍3綠2」態勢，分別是民進黨陳淑華、林祈烽，國民黨楊大鋐、黃馨慧、張廖乃綸；民進黨台中市黨部於11月中旬已拍板決定各選區提名席次，西屯（第6選區）綠營將維持提名2席，因此若民眾黨在此提名劉芳妤，勢必會影響該選區局勢分布，現任3名藍營市議員是否願意退讓，或要「兄弟登山各自努力」成外界矚目焦點。







西屯區市議員應選有5席，目前呈「藍3綠2」態勢，分別是民進黨陳淑華、林祈烽，國民黨楊大鋐、黃馨慧、張廖乃綸。（圖／台中市議會網站）









