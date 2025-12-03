「小草女神」劉芩妤表態選台中議員 震撼西屯區選情

兼任黨內網路節目「民眾之聲民眾台八線」主持人、並受市黨部主委陳清龍聘任為發言人的劉芩妤（咪咪），近日公開表態爭取黨內提名。（翻攝自劉芩妤IG）

台灣民眾黨在台中市議員選戰布局再傳奇兵！兼任黨內網路節目「民眾之聲民眾台八線」主持人、並受市黨部主委陳清龍聘任為發言人的劉芩妤（咪咪），近日公開表態爭取黨內提名，瞄準競爭最激烈的西屯區議員席次。劉芩妤以清新形象、網路聲量活躍獲支持者封為「小草女神」，其投入選戰也為西屯政治版圖投下新的變數。

劉芩妤表示，西屯區的政治結構長期欠缺白色力量，她決定投入選舉，希望為地方帶來翻轉。其主張聚焦區域迫切問題，包括改善多年來備受詬病的交通壅塞、爭取資源較缺乏的社區建設，尤其是國安國宅周邊的環境與生活品質提升。

為展現「在地選」的誠意，她強調自己兩年前已在西屯區置產，並長年從事直播帶貨工作，深耕地方非始於選前，而絕非匆促遷入的「空降」參選。她亦規畫以親民方式經營選區，將穿上民眾黨背心、騎著腳踏車穿梭西屯大街小巷，自嘲成為「會移動的小小看板」，替自己與民眾黨爭取曝光。

現任民眾黨市議員江和樹也在臉書力挺，稱她是「西屯新戰將、小草女神刺客」，盼以其年輕與網路影響力，在傳統激戰區中扮演奇兵。

台中市黨部主委陳清龍指出，市議員提名作業由市黨部主導，採「分區、分階段、有順序」方式，並以「先易後難」原則進行，預計一月底前完成所有區域提名。他強調黨的核心精神是「在地優先」，不隨意空降。

西屯區屬於第二波提名，4日起開放登記一周，目前僅劉芩妤表態，黨部規畫在此區僅提名一席，劉獲提名幾乎已成定局。第二波亦包括太平區，許書豪與莊育展均表達參選意願。陳清龍並表示，若明年1月底後仍有區域無黨員參選，將由黨中央選決會討論是否採徵召或空降方式補足名單。

