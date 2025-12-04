「小草女神」劉芩妤表態選議員！四叉貓爆她1猛料

政治中心／楊佩怡報導

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）日前表態將參選台中市議員，由於劉芩妤擁有亮麗外型，也時常在政論節目上露臉，因此消息曝光後立刻引發外界關注。不過，網紅四叉貓在臉書踢爆，劉芩妤過去曾批發淘寶貨賣給粉絲，但價格卻比原價貴4倍，四叉貓直言：「有夠暴利，小草錢真好賺！」。





民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤3日表態將參選台中市議員，引發外界關注。（圖／翻攝自IG＠mimi.c_0913）

網紅四叉貓昨（3）日在臉書發文表示，原本不認識劉芩妤，也跟對方沒有瓜葛；但今（2025）年初他幫賣帽子幫罷免團體籌經費時，劉芩妤卻發文影射他用淘寶貨謀取暴利，四叉貓傻眼說道：「拜託！我都是找台灣廠商幫我製作好嘛！！！」他強調，帳本不僅乾淨透明還公開，且每頂帽子捐出多少也有註明，最後結算的收據發票每一塊錢都清清楚楚，「又不像民眾黨的帳本做了兩年還做不出來」。

劉芩妤被四叉貓抓包批淘寶貨賣給粉絲，但價格卻比原價高出4倍。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

接著四叉貓爆料，劉芩妤先前賣女性內褲，一件售價新台幣119元，然而同樣的商品在淘寶「一盒（4件）」只要人民幣22.8元（約新台幣131元），且商品圖片長得跟淘寶一樣，只是把圖上的簡體字裁切掉。四叉貓直言劉芩妤批發淘寶貨來台灣翻四倍賣，「有夠暴利，小草錢真好賺！」。但四叉貓最後也指出，劉芩妤批淘寶貨來割小草是她的自由，「她賣她的我募我的各自安好不行嘛，硬要跑來蹭我，然後被我記在小本本上面，明年再被我盯到選舉結束有比較開心嗎？」。

四叉貓曬出先前遭劉芩妤發文影射賣淘寶貨。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

貼文曝光後，不少網友傻眼留言「原來淘寶也可以變女神⋯⋯」、「就是蹭上你才會紅的快，可能也屎得快」、「蛤？！是她喔？我還以為這個是普通網友，居然要出來選！！」、「民眾黨出產，品質無法擋」、「要送寫真集選舉嗎？」、「一面駡別人賣淘寶貨賺暴利，一面自己就如法炮製，真的是純正白蠊教信徒」。

不過，根據《自由時報》指出，劉芩妤表示四叉貓爆料她賣淘寶貨是不實指控。她指出因為先前是直播帶貨，雖有蝦皮帳號，但都是直接到廠商處對廠商的產品進行導貨，並且都是當場測試能不能用；該帳號早已沒有使用，也沒有賣淘寶貨。她不滿四叉貓拿她測試的圖片在淘寶APP裡搜，並認為她是在賣淘寶貨，「根本就是不實指控」。





原文出處：「小草女神」劉芩妤表態選議員！四叉貓爆她曾「批淘寶貨翻4倍賣」：有夠暴利

