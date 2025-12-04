「小草女神」劉芩妤表態選議員！四叉貓爆她1猛料
政治中心／楊佩怡報導
民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）日前表態將參選台中市議員，由於劉芩妤擁有亮麗外型，也時常在政論節目上露臉，因此消息曝光後立刻引發外界關注。不過，網紅四叉貓在臉書踢爆，劉芩妤過去曾批發淘寶貨賣給粉絲，但價格卻比原價貴4倍，四叉貓直言：「有夠暴利，小草錢真好賺！」。
民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤3日表態將參選台中市議員，引發外界關注。（圖／翻攝自IG＠mimi.c_0913）
網紅四叉貓昨（3）日在臉書發文表示，原本不認識劉芩妤，也跟對方沒有瓜葛；但今（2025）年初他幫賣帽子幫罷免團體籌經費時，劉芩妤卻發文影射他用淘寶貨謀取暴利，四叉貓傻眼說道：「拜託！我都是找台灣廠商幫我製作好嘛！！！」他強調，帳本不僅乾淨透明還公開，且每頂帽子捐出多少也有註明，最後結算的收據發票每一塊錢都清清楚楚，「又不像民眾黨的帳本做了兩年還做不出來」。
劉芩妤被四叉貓抓包批淘寶貨賣給粉絲，但價格卻比原價高出4倍。（圖／翻攝自四叉貓臉書）
接著四叉貓爆料，劉芩妤先前賣女性內褲，一件售價新台幣119元，然而同樣的商品在淘寶「一盒（4件）」只要人民幣22.8元（約新台幣131元），且商品圖片長得跟淘寶一樣，只是把圖上的簡體字裁切掉。四叉貓直言劉芩妤批發淘寶貨來台灣翻四倍賣，「有夠暴利，小草錢真好賺！」。但四叉貓最後也指出，劉芩妤批淘寶貨來割小草是她的自由，「她賣她的我募我的各自安好不行嘛，硬要跑來蹭我，然後被我記在小本本上面，明年再被我盯到選舉結束有比較開心嗎？」。
四叉貓曬出先前遭劉芩妤發文影射賣淘寶貨。（圖／翻攝自四叉貓臉書）
貼文曝光後，不少網友傻眼留言「原來淘寶也可以變女神⋯⋯」、「就是蹭上你才會紅的快，可能也屎得快」、「蛤？！是她喔？我還以為這個是普通網友，居然要出來選！！」、「民眾黨出產，品質無法擋」、「要送寫真集選舉嗎？」、「一面駡別人賣淘寶貨賺暴利，一面自己就如法炮製，真的是純正白蠊教信徒」。
不過，根據《自由時報》指出，劉芩妤表示四叉貓爆料她賣淘寶貨是不實指控。她指出因為先前是直播帶貨，雖有蝦皮帳號，但都是直接到廠商處對廠商的產品進行導貨，並且都是當場測試能不能用；該帳號早已沒有使用，也沒有賣淘寶貨。她不滿四叉貓拿她測試的圖片在淘寶APP裡搜，並認為她是在賣淘寶貨，「根本就是不實指控」。
原文出處：「小草女神」劉芩妤表態選議員！四叉貓爆她曾「批淘寶貨翻4倍賣」：有夠暴利
更多民視新聞報導
館長翻臉民眾黨去日本！怒嗆「只愛選票」：莫名其妙
陳佩琪PO柯文哲新面貌！放話對總統「做1事」
中配若瑜領1萬還挑釁台網！急道歉認：不經大腦
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億！3生肖迎財富黃金期 有望翻身變富翁
威力彩明（4）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、豬的人將迎來財富黃金期，正財、偏財雙豐收，甚至有望獲得巨大財富。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%
說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025聖誕倒數月曆推薦：LUSH、Jo Malone、DIOR、Nespresso…最有儀式感的交換禮物 這幾款堪稱「神仙打架」！
一年一度的聖誕節即將到來，說到最有儀式感的節慶小物，倒數月曆肯定名列其中。無論是拿來當作交換禮物，或是自己收藏都十分值得入手。今年的倒數月曆陣容堅強，「揪愛Mei」小編精選8款話題爆棚的倒數月曆，從顧好顏值的美妝保養、療癒身心的香氛沐浴，再到冬日暖心的咖啡茶飲等，每一組都是顏值與價值雙雙爆棚的夢幻清單！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
大樂透結果出爐！頭獎1.1億元仍未送出 邁向連5期摃龜
台彩公司於2日晚間8時許開出第114000110期大樂透獎號，頭獎連續四期未送出，獎金上看1.1億，稍早台彩公布開獎結果！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
命中帶財！「3星座」越老越旺 晚年無憂無慮
命中帶財！《搜狐網》運勢專欄分析，金牛座、獅子座、天蠍座這三個星座天生命格帶財星，充滿富貴能量，且隨著年齡增長，福氣與財運愈發旺盛。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 901
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 426
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 16 小時前 ・ 83
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 5
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約
體育中心／林志諺報導根據大聯盟官網，道奇和36歲內野工具人老將羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元（約1.7億新台幣）完成續約。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 10
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 9 小時前 ・ 13