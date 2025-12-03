「小草女神」參戰台中西屯議員 劉芩妤表態爭取黨內提名

2026地方大選將近，民眾黨在各地布局議員候選人，台中市黨部發言人兼任黨內網路節目主持人的「咪咪」劉芩妤表態爭取黨內提名，目標鎖定競爭激烈的台中西屯區議員席次。劉芩妤靠著清新形象、網路聲量活躍獲支持者封為「小草女神」，其投入選戰也為西屯議員選戰投下變數。

劉芩妤表態爭取民眾黨台中西屯議員提名。（圖／劉芩妤IG）

根據《中時新聞網》報導，劉芩妤表示，西屯區的政治結構長期欠缺白色力量，她決定投入選舉，希望為地方帶來翻轉。其主張聚焦區域迫切問題，包括改善多年來備受詬病的交通壅塞、爭取資源較缺乏的社區建設，尤其是國安國宅周邊的環境與生活品質提升。

為展現「在地選」的誠意，劉芩妤強調自己兩年前已在西屯區置產，並長年從事直播帶貨工作，深耕地方非始於選前，絕非匆促遷入的「空降」參選。她規畫以親民方式經營選區，將穿上民眾黨背心、騎著腳踏車穿梭西屯大街小巷，自嘲成為「會移動的小小看板」，替自己與民眾黨爭取曝光。

劉芩妤有著「小草女神」封號。（圖／劉芩妤IG）

現任民眾黨市議員江和樹在臉書力挺，稱劉芩妤是「西屯新戰將、小草女神刺客」，盼以其年輕與網路影響力，在傳統激戰區中扮演奇兵。

台中市黨部主委陳清龍指出，市議員提名作業由市黨部主導，採「分區、分階段、有順序」方式，並以「先易後難」原則進行，預計一月底前完成所有區域提名。陳清龍強調黨的核心精神是「在地優先」，不隨意空降。

