「小草女神」參戰 劉芩妤表態角逐台中西屯市議員

「小草女神」劉芩妤將角逐民眾黨台中市西屯區市議員提名。翻攝IG



隨著2026年即將到來，地方選舉逐漸升溫；主持民眾黨網路節目《民眾台八線》的民眾黨台中市黨部發言人、小草女神劉芩妤（咪咪），日前宣布爭取黨內台中市西屯區議員提名，外型亮眼、形象清新的劉芩妤，擁有許多年輕粉絲，勢必為西屯區選戰投下變數。

劉芩妤投入角逐民眾黨台中西屯區市議員提名。翻攝臉書

劉芩妤昨（12/2）於臉書曬出與民眾打招呼的照片，「我穿著黨部的背心騎著腳踏車，在市區的小路和大街間慢慢晃著。把自己當成一個小小的看板，不只替自己，也替台灣民眾黨在街頭被看見。」她表示，2年前就在西屯區置產，並從事直播帶貨的工作，並非空降；因為西屯區政治結構長期缺乏白色力量，決定投入選舉。

劉芩妤主張，應改善多年來備受詬病的交通壅塞問題，且要爭取資源較缺乏的社區建設，例如國安國宅一帶，希望能提升生活品質與環境。

民眾黨市議員江和樹今天也公開支持劉芩妤，稱讚她是「西屯區新戰將」、「小草女神刺客」，希望能夠在西屯區為民眾黨增加支持度，扮演選戰奇兵。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍指出，市黨部主導市議員提名作業，核心精神是「在地優先」，不隨意空降，預計一月底前完成所有區域提名；目前西屯區積極表態參選者僅劉芩妤，獲得提名幾乎已成定局。

台中市西屯區為第六選區，現任議員為國民黨黃馨慧、楊大鋐、張廖乃綸，以及民進黨陳淑華、林祈烽。

