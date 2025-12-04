「小草女神」宣布選台中議員昔日火辣照被挖出！網喊有料要投豬哥票

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

2026年地方選戰進入倒數一年，民眾黨昨（3）日公布直轄市、縣市議員第三波提名選區公告，提名選區包含新北市新莊區、台中市西屯區、台中市太平區。被封為「小草女神」的台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）也在昨天正式宣布參選台中市議員，投入西屯區議員選戰。

（圖／劉芩妤/咪咪IG）

劉芩妤經營社群方式充滿親和力，也迅速積累人氣。劉先前在政論節目誰來早餐中，針對核廢料議題與名嘴呂捷激烈交鋒，展現自信與直言不諱的態度，讓觀眾留下深刻印象。

而劉芩妤也擔任民眾黨網路節目民眾之聲「民眾台八線」的主持人，在民眾黨支持者中知名度高，亮眼的外型與不低的曝光度，甚至被網友封為新世代「小草女神」，成為網路討論的焦點之一。

綽號咪咪的劉芩妤，先前就被傳出將投入2026議員選戰，爭取代表民眾黨參選議員，在大罷免結束之後，就傳出將投入台中市議員選戰，昨天正式宣布投入台中市西屯區議員選戰。劉芩妤日前就已將粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」。

而在參選新聞出爐後，新聞被轉貼到PTT上也隨之被網友推爆，有網友對其外形評價「確實正」、「我決定投豬哥票了」、「這真的有料」等等，但也有網友酸「民眾堂剩罪犯跟花瓶」、「選美還選議員，可憐啊泳裝照就高潮」。但無論如何，劉芩妤宣布投入參選，的確成功引起話題。



