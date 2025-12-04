「小草女神」宣布選議員！台中西屯區暴動 「昔日火辣照全被挖出」全網喊羨慕地方居民

被封為「小草女神」的黨部發言人劉芩妤（咪咪）昨（3日）正式宣布參選台中市議員。（翻攝自劉芩妤IG）

2026九合一選舉時間，藍綠白三大陣營提前進入備戰狀態，台灣民眾黨也開始布局明年縣市議員選戰布局，而被封為「小草女神」的黨部發言人劉芩妤（咪咪）昨（3日）正式宣布參選台中市議員，投入競爭最激烈的台中市西屯區市議員選戰。

被封為「小草女神」的劉芩妤，外型亮眼，加上有親和力的社群經營方式，累積大票粉絲追捧，除了在政論節目《誰來早餐》中，因核廢料議題與名嘴呂捷激烈交鋒，讓觀眾留下深刻印象外，近日她騎腳踏車親自掃街的互動畫面曝光，也意外掀起網友熱議，舉手投足都是網路討論的焦點之一。

劉芩妤積極備戰，4天前就將粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」，雖初次參政，但仍靠高曝光率的社群形象及節目上的表現，逐漸被網友關注，PTT上也掀起高度討論，紛紛大呼因她的參選看IG後被圈粉，表示「人如其名耶」「咪咪說的都對！」還有粉絲心碎表示「怎麼不是選板橋？」劉芩妤則笑說，老家在雲林、大學時期上台北讀書、工作，因此常被誤會是北部人。

劉芩妤昨正式宣布參選台中市議員，投入競爭最激烈的台中市西屯區市議員選戰，也強調自己並非空降，透露2年前隨家人島內移民到西屯，便在西屯區買房居住，就愛上台中生活，熟悉在地生活脈動，參選目標明確，盼能為西屯區引進「白色力量」為市民發聲。

