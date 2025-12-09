「小草女神」登記參選台中市議員：難選才要挺身而出

劉芩妤今（9）日前往民眾黨台中市黨部完成登記，正式宣布投入2026年台中市西屯區市議員選戰。（圖／翻攝自劉芩妤臉書）





有「小草女神」稱號、主持民眾黨《民眾之聲》的劉芩妤（咪咪），今（9）日前往民眾黨台中市黨部完成登記，正式宣布投入2026年台中市西屯區市議員選戰。她表示，距離九合一大選倒數不到一年，正因西屯選區向來是藍綠激戰的「一級戰區」，更需要有人在艱難中挺身而出。

劉芩妤指出，西屯區身為台中政經中心，是各方必爭之地；但民眾黨在中台灣若要發揮實質影響力，目標不僅是爭取席次，而是要實現「成立議會黨團」的戰略布局。她願意扛起開拓者角色，希望在這個指標性選區，證明中間選民同樣能撼動既有版圖，「知道西屯很難選，但正因為艱難，才更需要有人挺身而出」。

廣告 廣告

劉芩妤提到，決定參選的初衷，是希望把「理性、務實、科學」的力量帶入市議會，並承襲柯文哲、黃國昌的理念，以「民眾為本」作為政治核心價值。她強調，過去幾年看著黨內前輩在風雨中前行，深刻感受政治改革的必要。

劉芩妤提出西屯發展的三大方向，包括提升交通效率與公共安全、打造對青壯世代與家庭友善的宜居環境，以及推動永續城市治理。她表示，希望透過智慧交通、完善育兒與樂齡支持、強化空污管控與職場安全等政策，讓西屯能同時兼具繁榮與生活品質，成為讓居民安心生活的城市。

劉芩妤早在11月28日便將臉書粉專封面換成「西屯民眾有芩、妤你同行」，如今正式踏上參選之路，希望號召更多市民一起推動西屯朝智慧、宜居與永續的方向前進。

更多東森新聞報導

日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報

新／日本強震上修7.6！18分鐘後再爆5.6地震

「越南屠夫」88頁PDF遭流出 警認證：內容極度駭人

