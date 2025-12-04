「小草女神」表態選議員 四叉貓揭：曾批淘寶貨「翻4倍賣」

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

2026台中市西屯區"議員"選戰，民眾黨台中市黨部發言人，劉芩妤，表態想參選，亮麗外表引發關注！不過，網紅四叉貓爆料，劉芩妤疑似曾批淘寶貨，來台灣翻四倍價格賣，有夠暴利！劉芩妤則回應，對方截的圖是"錯誤引用"，而且個資被公開，不排除提告！四叉猫也反嗆，要告就來告！

劉芩妤爭取參選議員。(畫面來源: mimi.c_0913 劉芩妤/咪咪)

騎著單車，參加市民野餐日，主打陽光健康形象，劉芩妤外型亮眼、身材姣好，她表態要爭取代表民眾黨，參選台中市西屯區市議員！有"小草女神"之稱，民眾之聲"民眾台八線"主持人，劉芩妤，有碩士學歷，是民眾黨台中市黨部發言人，也主持過網路節目、購物直播，民眾黨議員稱讚，劉芩妤在2026是一匹真正的黑馬，非常期待她來參選！

劉芩妤亮參選牌，也把自己推上火線，網紅"四叉貓"發文爆料，劉芩妤在網路賣場，賣的女用內褲，一條賣台幣119元，但淘寶賣一盒4條，只要大約131元，劉芩妤批發中國貨在台灣"翻四倍賣"，有夠暴利，小草錢真好賺！但是劉芩妤回應，自己在投入政治以前，本業就是電商購物主播。對方引用的截圖，是她在與廠商合作前，測試平台時使用的示意圖片，沒有任何銷售行為！劉芩妤說，自己五月份就解釋過，但對方再次公開截圖，並擴散她的個資，她不排除提告！

劉芩妤爭取參選議員。(畫面來源: mimi.c_0913 劉芩妤/咪咪)美女刺客，自帶話題，炒熱聲量，對於新人參戰，選區藍綠資深議員都說尊重。





