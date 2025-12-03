「小草女神」要選台中議員！劉芩妤單車掃街照曝光…亮麗外型狂吸粉

記者吳泊萱／台中報導

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，宣布參選台中西屯區議員。

台中市選戰升溫，被譽為「小草女神」的民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪），宣布投入台中市西屯區議員選戰，其亮麗外表及親和形象引發網友關注。不少網友表示，看了劉芩妤的社群動態後，馬上從「路人轉粉絲」，也讓她成為明年議員選戰中的新焦點。

劉芩妤因外型亮麗又有親和力，被封為新生代「小草女神」。（圖／翻攝畫面）

外號「咪咪」的劉芩妤是民眾黨台中市黨部發言人，在主持《民眾之聲 民眾台八線》時擄獲不少粉絲，以性感、親和力十足形象迅速累積人氣。近期更在政論節目《誰來早餐》中，與名嘴呂捷針對核廢料議題正面交鋒，直率風格引起關注，更被封為新生代的「小草女神」。

外型姣好的劉芩妤，曾在大學時期當過外拍模特兒，也從事網拍工作，當時曾被長輩叮嚀「別碰政治」，但對政治感興趣的她，最終因理念相近，選擇加入民眾黨，並在近日表態有意參選台中市西屯區市議員。

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，宣布參選台中西屯區議員。（圖／翻攝畫面）

現任民眾黨市議員江和樹，今日（3日）也公開表態相挺，強力推薦民眾黨2026台中市西屯區新戰將「小草女神」劉芩妤，爭取黨內提名參選西屯區市議員。

雖然是首次參選，但劉芩妤憑藉亮麗外型，在社群及節目上大放異彩，逐漸引起網友討論。近期，劉芩妤也在台中市區騎腳踏車掃街，和民眾打招呼寒喧，希望透過近距離接觸，讓市民朋友加深印象。



