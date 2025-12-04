「小草女神」要選議員！這1關鍵網讚：咪咪說的都對

政治中心／徐詩詠報導

隨著2026年地方選舉時間點靠近，各政黨也開始針對縣市長、地方議員進行布局。其中，民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）正式宣布參選台中市議員。過去她靠著亮眼外表在社群累積不少粉絲，政論節目上也能看到她的身影，更曾因為議題與補教名師呂捷交鋒，意外引發網友關注。





「小草女神」劉芩妤要選議員 「挑戰地區曝」1關鍵網讚：咪咪說的都對

劉芩妤被視為小草女神。（圖／翻攝劉芩妤臉書）

在宣布參選後，劉芩妤選擇騎腳踏車掃街拚曝光。她在IG寫下：「這幾天台中的天氣晴朗。我穿著黨部的背心騎著腳踏車，在市區的小路和大街間慢慢晃著，把自己當成一個小小的看板，不只替自己，也替台灣民眾黨在街頭被看見。包包裡放著文宣品，只要遇到路人、有緣對到眼，我就停下車，打聲招呼，順便問一句：『最近好嗎？』」

廣告 廣告

「小草女神」劉芩妤要選議員 「挑戰地區曝」1關鍵網讚：咪咪說的都對

劉芩妤過往在議題上曾和呂捷激烈交鋒。（圖／翻攝劉芩妤臉書）

劉芩妤認為：「幾句話、一個微笑，看起來很簡單，卻讓一天都變得更順、更踏實。台中的好天氣，不只是天空放晴，人情味的『情』，還有芩妤的『芩』。如果哪天在路上遇到我，記得跟我揮揮手，我一定會停下來和你打招呼！」照片中，劉芩妤身穿發言人背心，對著鏡頭露出笑容，讓不少粉絲紛紛留言：「新北的我：好想見到芩妤」、「人如其名耶」、「咪咪說的都對」、「看來在秋紅谷遇到Mimi的機率很高，最近要多去晃晃了」、「咪咪一出手，便知有（料）」、「好美喔」。

「小草女神」劉芩妤要選議員 「挑戰地區曝」1關鍵網讚：咪咪說的都對

劉芩妤宣布參選台中市議員。（圖／翻攝劉芩妤臉書）









原文出處：「小草女神」劉芩妤要選議員 「挑戰地區曝」1關鍵網讚：咪咪說的都對

更多民視新聞報導

館長不爽柯文哲？1關鍵讓他痛批：出來後沒找過我

館長健身房突發4聲明！內容曝1關鍵網全喊：不妙...

國台辦跟進挺國民黨修《國籍法》！強調「1事」被網罵翻

