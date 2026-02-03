「小草女神」遭開口約砲 聽到西屯人這句「融化了」

〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨內部傳出性騷擾事件，「咪咪」劉芩妤被爆出遭性騷，劉芩妤坦言確實感覺不舒服，而再過不到兩週就是馬年春節，劉芩妤每天都在西屯區向選民拜年，聽到何姓選民說「台中西屯人在這挺妳」，劉芩妤感動說「聽到這句話，融化了」。

民眾黨於月初爆發性騷疑雲，民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤發聲，不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相，間接承認就是被騷擾對象，劉芩妤已登記參選台中西屯區議員，昨天3日到西屯福德祠參加尾牙，明天(5日)要到大隆路黃昏市場拜年，週六參加惠來廟發高麗菜活動，週日到水湳市場拜年，行程滿檔。

劉芩妤說，對女性的不尊重，不單是指言語或肢體上的冒犯，未經同意議論利用，轉化為個人的政治聲量，也同樣是對女性的傷害，她將全力投入西屯區市議員選舉，用行動爭取認同。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

