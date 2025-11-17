小草工程師恐嚇司法官「捐十萬求判緩刑」 四叉貓曝：重起爐灶又開新粉專

即時中心／徐子為報導



台北地檢署日前偵辦網友恐嚇「京華城案」，工程師、民眾黨支持者「小草」戴瑞甯、林姓前護理師於社群張貼灑血圖樣合成照，點名13名檢察官及法官並附上「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼，其中，戴男在羈押禁見近2個月後，以捐社會公益團體10萬元和司法官達成和解，求法官判緩刑。不過，網紅四叉貓指出，他又重起爐灶，重開設新臉書粉絲團。





戴男臉書粉專「迷因台式民主」版主，今年8月間張貼灑血圖樣合成照，點名13名檢察官及法官並附上「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼，經網友提醒恐涉及恐嚇罪，他當時還辯稱「灑了番茄醬」；而林女則承認轉發圖卡，並稱「若是自己看到，也會心生害怕。」



戴瑞甯被檢方依恐嚇、非法利用個人資料、煽惑他人等罪嫌起訴，求刑7個月，並曾一度羈押禁見近2個月。



案件移審台北地院後，戴男承認犯行。其辯護人指出，偵查期間告訴人姜長志檢察官曾具狀表示，若被告誠心認錯並依判決捐款十萬元給指定機構，願意原諒並贊同法院宣告緩刑。戴瑞甯當庭表明接受條件。



對此，檢察官姜長志聲明回應，只要被告誠心認錯，並以自己名義各別捐出十萬元給法院指定的家暴防治、兒童保護或社福機構，願意無條件和解、撤回告訴並放棄民事求償。



不過，網紅四叉貓指出，製圖恐嚇檢察官的小草『戴瑞甯』，在羈押禁見快兩個月，最後捐十萬元和解，他的粉絲團『 迷因台式民主1681 』重新開張了喔。

