小草影射性交易遭判刑4個月 馬郁雯：一個都別想跑

〔記者甘孟霖／台北報導〕前主播、民進黨北市中正、萬華區市議員擬參選人馬郁雯，過去擔任記者期間曾發表前民眾黨主席柯文哲疑收1500萬獨家新聞，遭民眾黨支持者性騷影射從事性交易，她也一律提告。馬郁雯今(21日)指出，一名劉姓小草18日一審被依散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而其性騷擾申訴同步進行中；她強調，絕不會姑息不實造謠。

馬郁雯去年9月報導柯文哲涉京華城弊案，指柯文哲有一份EXCEL表單，內有記載「1500-小沈」，引發議論，後陸續有網友至馬郁雯臉書留言「記者到底陪睡七年」、「陪睡女」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」、「1500 1H2S?」等，暗示馬郁雯從事性交易，馬郁雯則一律提告。

廣告 廣告

馬郁雯表示，說過非常多次，我絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。

她說，先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。後續還有很多的案件進行中，「你們一個都別想跑」！

馬郁雯說，一審宣判當天早上，她也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，當時我一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議；她強調，無論過去身為記者，還是此刻身為議員擬參選人，捍衛名譽的決心都不會改變。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反制中國最強宣傳！賴清德吃壽司挺日本水產 畫面登東京電車

質疑林智堅圖利扯兒醫「容積率暴增」比京華城高 陳智菡判賠30萬

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

4縣市政府「怠於解職中配村長」 內政部函請監察院查處

