小草怒喊「開除蔡壁如」 創黨元老列5點開轟：良心在哪裡？

政治中心／陳慈鈴報導

蔡壁如談論柯文哲的用餐習慣，引發小草不滿，要求黨內祭出開除處分。（圖／民眾黨提供）

民眾黨風波未歇、內部紛爭再起！不僅前主席柯文哲深陷司法案件，黨內近來更頻傳失和聲浪。前立委蔡壁如日前談及柯文哲的用餐習慣，引發支持者不滿，甚至出現要求開除的聲音。對此，已退黨的創黨元老朱蕙蓉也列出5點回應，對於開除蔡壁如的說法，直呼「真的太好笑了」。

「誰才是真正損害黨譽的人？」朱蕙蓉列出5點，首先是「內互打的源頭」，當初就是民眾講堂這群堂主們，在那邊煽動挑撥，硬生生製造蔡壁如與柯文哲之間的嫌隙。接著她分享個人的實戰經驗，表示自己也被他們攻擊過，聽說這群人很兇、非常厲害？只是我這人向來不對號入座，沒親眼看見的就當笑話聽聽。

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第三，「直率不是造謠，忠誠不該被抹黑」。朱蕙蓉認為，蔡壁如上《下班瀚你聊》，聊的是她跟了幾十年的老長官，平鋪直述、坦白直率。我聽了雖然替她捏把冷汗，但那是護主之心，還是令人動容！竟然有人說她「賣主求榮」？甚至還想動用黨規第22條黨規開除她？這邏輯我真的看不懂。

第四，「笑話鬧大了，誰才難看？」朱蕙蓉對於要求開除蔡壁如這件事，直呼「這真的是太好笑了」。真正損害黨譽的人，是那個剛被一審宣判貪汙、侵佔、背信罪，判刑17年且褫奪公權6年的前黨主席柯文哲耶！民眾講堂的大哥大姐們，是非黑白要分清楚，這樣針對功臣，「吃相」真的很不好看！

最後，朱蕙蓉質疑「良心在哪裡？」她指出，蔡壁如長期為民眾黨付出，「掏心、掏肺，甚至掏錢打拚」，反觀如今卻遭到攻擊。朱蕙蓉不禁直言，你們的前黨主席不是說過良心被狗吃了嗎？現在看來，這句話還真是諷刺咧。

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