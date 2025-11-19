小草恐嚇司法官遭起訴 重啟「迷因台式民主」粉專：不支持民進黨就羈押

戴姓男子疑似重新經營「迷因台式民主1681」粉絲團。（翻攝自當事人臉書）

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴姓男子，刊登京華城案檢察官、法官的照片與姓名，被林姓女子加工塗抹血痕揚言「命債命還」，因此遭依恐嚇等罪嫌求刑7月。據網紅四叉貓指出，戴姓男子疑似重新經營「迷因台式民主1681」粉絲團，該粉絲團的大頭貼還是寫著「不支持民進黨就羈押」的柴犬圖，但無法確認戴男本人就是版主。

細看「迷因台式民主1681」的大頭貼，是一隻柴犬被飛盤打到臉的逗趣圖片，不過飛盤上卻搭上「不支持民進黨就羈押禁見」字樣，柴犬則寫上「歹丸郎」，加上簡介寫著「1681是土城編號」，極大機率就是戴姓男子本人重起爐灶；今天粉絲團又貼出網友留言，特別標出「要乖一點，不然下次不只兩個月」、「還敢開粉絲團，就會再進去」，與網友對嗆意味濃厚。

「迷因台式民主」粉專死灰復燃。（翻攝自臉書）

全案起於前台北市副市長彭振聲妻子墜樓身亡，引發部分民眾黨支持者不滿，戴姓男子在臉書粉專「迷因台式民主」，張貼京華城案檢察官、法官照片和姓名圖文，並要大家「記住他們的名字跟臉」，北檢獲報偵辦，戴男遭羈押禁見近2個月，後續被依恐嚇、違反個資法等罪起訴，求刑7月。

戴男日前出庭全部認罪，有工程師背景的他表示目前無業，靠太太接濟，願意配合檢察官開出的條件，捐10萬元給法院指定的家暴防治團體，希望法院安排調解；委任律師則強調，戴男之前沒有刑事犯罪紀錄，請求法院給予緩刑的機會。





