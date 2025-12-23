小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕

即時中心／徐子為報導



台北地檢署日前偵辦網友恐嚇「京華城案」，前工程師、民眾黨支持者「小草」戴瑞甯、林姓前護理師於社群張貼灑血圖樣合成照，點名13名檢察官及法官並附上「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼，而被檢方起訴。台北地方法院今（23）天開庭審理，因其中一名被害檢察官不同意和解，導致2名小草恐難獲輕判緩刑，法官定明（2026）年1月13日宣判。消息曝光後，大批網友力挺檢察官，直言這種在網上恐嚇囂張之人不能輕放！





戴男是臉書粉專「迷因台式民主」版主，今年8月間張貼灑血圖樣合成照，點名13名檢察官及法官並附上「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼，經網友提醒恐涉及恐嚇罪，他當時還辯稱「灑了番茄醬」；而林女則承認轉發圖卡，並稱「若是自己看到，也會心生害怕。」

快新聞／小草前工程師恐嚇司法官「命債命還」 欲跟柯案檢察官和解被拒、緩刑有變數

台北地檢署今偵結，並依犯《刑法》恐嚇危害安全、非法利用個人資料及煽惑他人犯罪罪嫌，起訴戴瑞甯及林女，並分別建請法院判處7月、6月徒刑。（圖／翻攝自臉書「迷因台式民主」，後經馬賽克處理）

戴瑞甯被檢方依恐嚇、非法利用個人資料、煽惑他人等罪嫌起訴，求刑7個月，並曾一度羈押禁見近2個月。台北地院9月開庭時，戴男否認有恐嚇犯意，林女認罪但認為未造成個資法危害。

案件移審台北地院後，戴男11月開庭時承認犯行。其辯護人指出，偵查期間告訴人姜長志檢察官曾具狀表示，若被告誠心認錯並依判決捐款十萬元給指定機構，願意原諒並贊同法院宣告緩刑。戴瑞甯當庭表明接受條件。

不過其中，承辦京華城案的檢察官林俊言不同意和解，恐成為2人可否獲判緩刑變數。蒞庭檢察官今表示，製作、轉發針對司法官的血跡圖，當時已在線上廣傳，對當事人造成持續性恐懼，儘管言論自由應受尊重，但尺度須要建立在法治前提上，請合議庭依法審酌量刑。台北地院已訂於2026年1月13日宣判。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」轉載此訊息後，有大批網友力挺林俊言拒絕和解的決定，留言稱「不用和解以恐嚇罪辦到底！」、「絕對不能輕饒」、「這種人你不狠狠教訓他一次，他不知道什麼叫法律」、「大家是沒看到他交保後粉專繼續開嗆嗎？根本毫無悔意」、「支持辦到底，不然這些人都真以為在網路上隨便恐嚇人沒事」、「一定要辦，不然會更多人模仿」、「必須告到底」、「有膽恐嚇就要承擔後果，不要嘴賤再來求饒」。



















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

