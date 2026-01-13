小草恐嚇司法官「命債命還」獲判緩刑、賠十萬 北檢擬提上訴

即時中心／徐子為報導



台北地檢署日前偵辦網友恐嚇「京華城案」，前工程師、民眾黨支持者「小草」戴瑞甯、前護理師林惠珠於社群張貼灑血圖樣合成照，點名13名檢察官及法官並附上「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼被檢方起訴，對2人求處7月以上、6月有期徒刑，台北地方法院今（13）天判決出爐，2人均獲判緩刑。對此，台北地檢署表示，將等收受判決後，研議是否上訴。





台北地院審理此案，今依違反《個資法》判戴瑞甯有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，向公庫支付10萬元，判林女有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，向公庫支付8萬元。本案可上訴。



戴男是臉書粉專「迷因台式民主」版主，去（2025）年8月間，在社群網站張貼灑血圖樣合成照，點名13名檢察官及法官並附上「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼，經網友提醒恐涉及恐嚇罪，他當時還辯稱「灑了番茄醬」；而林女則承認轉發圖卡，並稱「若是自己看到，也會心生害怕。」



檢方起訴時指出，戴瑞甯、林惠珠所為已造成司法人員內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，更造成民眾惴惴不安，甚至恐引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕。



偵查期間，告訴人姜長志檢察官曾具狀表示，若被告誠心認錯並依判決捐款十萬元給指定機構，願意原諒並贊同法院宣告緩刑。戴瑞甯當庭表明接受條件。不過，承辦京華城案的檢察官林俊言則不同意和解，讓2被告獲判換緩刑出現變數，不過今天一審出爐，戴瑞甯、林惠珠仍獲判緩刑。

