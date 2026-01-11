小草控選務唱票作弊、揭個資下場曝 四叉貓批：在台造謠成本低

小草質疑選票人員作票，公布其個資，日前刑事、民事判決均出爐。（示意圖，資料畫面）

網紅「四叉貓」劉宇今（11日）在發文指出，知名小草側翼、鬼針草社團管理員之一的李姓男子，曾於總統大選後質疑選務人員作票，並公開其照片與個資，刑事部分被判拘役50日、可易科罰金5萬元並沒收筆電；民事部分則判賠8萬元，四叉貓感嘆判決結果，「在台灣造謠成本很低」，引發網友議論。

四叉貓指出，李男因質疑選務人員在2024年總統大選唱票時作弊，於粉專「邏輯思考X有一說一」公布選務人員的照片、個資、工作場所及電子信箱等資訊，並四處發雞排宣傳，揚言要讓相關人員在「台灣混不下去」。

該案刑事判決已於2024年11月出爐，法院判處李男拘役50日，並沒收其筆電，可易科罰金5萬元，日前，民事求償結果也出爐，受害人求償160萬元，但最終法院判決李男僅須賠償8萬元。

從判決內容可見，李男犯後否認犯行，未與被害人達成和解或進行賠償，判決書也載明，李男自稱大學畢業，在中國從事貿易業務，月收入約新台幣5萬至10萬元，並需扶養父母及配偶。

四叉貓直言，「只能說在台灣造謠成本很低…5萬罰金＋8萬賠償＋律師費＋前科＋筆電」，就能在一段時間內擾亂社會秩序，相關言論也引發網友熱議，認為懲罰過輕。





