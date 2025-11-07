小草普發一萬繳民眾黨黨費「氣死青鳥」！綠委酸：你只會把青鳥笑死

記者楊士誼／台北報導

全民普發現金目前開放民眾登記，最快11月11日就可拿到。不過，有民眾黨支持者在社群平台發文，要將1萬元拿去繳黨費說要氣死青鳥，卻遭網友灌爆大酸「不會笑死，但是覺得你笨死」。民進黨立委賴瑞隆今（7）日受訪表示，民眾黨財務運用問題多，把一萬元拿去繳黨費不會氣死誰，「你只會把青鳥笑死而已」。

賴瑞隆指出，民進黨執政以來經濟狀況不錯，所以能普發現金一萬元給所有人，任何人想怎麼用這一萬元都尊重，但把一萬元拿去繳民眾黨黨費，其實不會氣死誰。他表示，過去以來大家都看到民眾黨在財務上出相當多問題，把一萬元拿去繳給民眾黨，而過去民眾黨也多次被揶揄像詐騙集團，甚至還被諷刺是「不是氣死青鳥而是先氣死自己」。

賴瑞隆表示，任何人收到一萬元都可以妥善運用，想用繳黨費氣死青鳥不會發生和存在，「你只會把青鳥笑死而已」，因為小草把國家因經濟狀況良好而發的現金丟給民眾黨，這並不會讓大家氣死，恐怕只會笑死大家。

民眾黨主席黃國昌則在記者會上回應小草的舉動，他表示，民進黨當初說普發現金是窮台、賣台、中共同路人，「請問卓榮泰、柯建銘、沈伯洋要不要出來道歉？」黃國昌說，側翼在幫忙炒作的人，不是說這是中共同路人在窮台、賣台？「哇，怎麼現在突然一百八十度華麗大轉身說這個是民進黨政府的德政，民進黨無恥的嘴臉讓人嘆為觀止。」

