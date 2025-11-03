小草正妹現身造勢！林岱樺喊「歡迎參加」：不必檢查黨證

民進黨立委林岱樺日前在岡山舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，她也在臉書分享當天的照片，其中的一張照片是一名手持扇子的正妹，網紅「四叉貓」指出，這名正妹其實是民眾黨前立委蔡壁如帶出來的網紅「柯莉絲汀」。對此，林岱樺表示，歡迎各黨、各派、各界人士參加她的造勢活動，「不必檢查黨證！」

民進黨立委林岱樺造勢活動中出現的美女支持者，被起底是民眾黨員、網紅柯莉絲汀，引發討論。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺1日在高雄岡山舉辦首場造勢晚會，她同時也在臉書分享現場的畫面，以及支持者們的照片。值得注意的是，其中一張照片，是一位穿著黑色洋裝的正妹，只見她手上還拿著「唯一支持林岱樺」扇子。

廣告 廣告

林岱樺。（圖／中天新聞）

四叉貓今天表示，林岱樺在造勢現場貼出的第一張照片，那個網紅叫做「柯莉絲汀」，是民眾黨蔡壁如帶出來的，今天也剛好有她的新聞，說她可能明年會參選當美女刺客。

林岱樺日前在岡山造勢。（圖／翻攝林岱樺臉書）

對此，林岱樺回應，我們要把台灣的力量做大、把餅做大，要能海納百川，才能壯大台灣。她的造勢活動，歡迎各黨、各派、各界人士來參加，不必檢查黨證，都可以表達支持林岱樺的心聲。希望台灣的力量可以因為「加法」而越來越大，不要因為「減法」而越來越小。

延伸閱讀

響應鄭麗文號召 羅智強今曬憑證：捐出書款50萬給國民黨

遭陳培瑜控「助拳」 翁曉玲還原立院現場駁：她可能想太多

德國之聲「鄒宗翰」遭起底！曾獲索羅斯的基金會資助逾千萬台幣