小草看不出「李有宜退黨」？四叉貓曬圖網笑：真中文怪物

針對2026年地方選舉，正當藍白合即將啟動之際，民眾黨發言人李有宜今（30）日拋出震撼彈，除辭去發言人黨職外，更宣布退黨。消息曝光後引發外界討論，後續傳出似乎是民眾黨黃國昌有意推子弟兵出戰，才讓李有宜感到不滿、決定退黨。不過，有小草似乎看不懂李有宜的聲明；被網紅四叉貓（劉宇席）截圖後公布在社群，讓不少網友當場開酸：「是字數太多嗎？」





小草看不出「李有宜哪句退黨」四叉貓曬鐵證！網笑歪：真中文怪物？

李有宜今日宣布退黨。（圖／民視新聞資料照）





李有宜今日在臉書指出，自己已辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。由於時機敏感，消息曝光後引發外界譁然。不過，有小草似乎看不懂李有宜聲明，在 Threads 上發文並貼出對方貼文，詢問：「原文在這，好奇哪一句看出她是『退黨』？」四叉貓便截圖寫下：「閱讀測驗，小草的閱讀能力⋯⋯」臉書粉專姆士捲也說：「有時候我覺得『中文怪物』不一定要找外國的朋友，台灣就有很多令人聞風喪膽的種子選手。」

小草看不出「李有宜哪句退黨」四叉貓曬鐵證！網笑歪：真中文怪物？

有小草看不懂李有宜聲明，在社群詢問要從哪看出。（圖／民視新聞資料照）





多數網友看完笑稱：「答案不是都寫出來了」、「都票投民眾黨、力挺黃國昌、柯文哲了，還會計較閱讀能力嗎！」、「老天爺」、「還是退出的那個是蔣渭水辦的」、「難怪看了起訴書會認為沒有金流」、「就辦一個『中文廢物』大賽就好了，我相信哪類的支持者會贏已經很明顯了」、「他閱讀能力只能看完第一行吧」、「邏輯跟人不一樣就算了，現在白紙黑字也看不懂了？」、「到底是怎麼長大的」、「重複看了三次然後反問我自己，到底是我有問題還是他有問題」。

