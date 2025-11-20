小草看衰藍白合？他曝數據：黃國昌淪配角

▲民眾黨主席黃國昌19日與國民黨主席鄭麗文會面，他批民進黨過去也提過協商式民主，現在卻不斷抹黑藍白合。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日會面，為藍白合鋪路，兩人在會談中獲得多項共識。不過粉專「聲量看政治」說，過去十天，關於黃國昌的討論，在YT直播的主要觀眾，其實是綠營，聲量從高點的四萬一路往下滑，掉到只有一萬多，反而是國民黨支持者力挺鄭麗文，藍白合檯面上的黃國昌，自以為男主角，其實不過是被利用的雜魚咖。

「聲量看政治」說，藍白合高峰會登場，黃國昌滿懷「男主角」夢想走上大舞台，然而，從YT的直播聲量來看，是主角還是配角直接現形。鄭黃會的主場，其實是在鄭麗文手裡，如果回去看直播聊天室裡的樣子，藍營粉絲搶著為鄭加油，小草觀眾冷感無比網路聲量低迷。黃國昌拚命搶戲，卻愈演愈像臨演。這場合作，熱鬧有餘，主角卻始終沒輪到他。

粉專說，這場藍白合，評估黃國昌的心理狀態，他不只想成為最佳男主角，更想要讓大家都看到他一副「沒有我，藍白合推不動」的樣子。他的談吐和每個動作，都透著一種「我要主導」、「我要當戰局的關鍵人物」的野心。只要有媒體，他絕對搶著發聲，主動設議題，把「民眾黨不是配角」掛在嘴邊。這種強烈慾望，不只是想證明自己，更想讓全場、尤其藍營，都感受他的存在感。

粉專分析，鄭黃會的會面表面上，黃國昌和鄭麗文並肩登場，看似「兩強合體」。但實際上，聲量數據卻很打臉。過去十天，關於黃國昌的討論，在YT直播的主要觀眾，其實是綠營，聲量從高點的四萬一路往下滑，掉到只有一萬多。藍營觀眾到了11/19才小幅抬頭，民眾黨支持者聲量始終很低，幾乎沒什麼增長。台上的鎂光燈越亮，網路聲量卻越發現「場子是鄭麗文的主場」，真正為黃國昌鼓掌的其實沒幾個。

「聲量看政治」說，這場會談最冷的，是原本應該力挺黃國昌的小草昌粉。聲量數據裡的泛白聲量趨勢，過去十天不但沒上升，還越來越低，到藍白合當天也只有小幅回溫，遠遠不及藍綠兩大陣營的熱度。很多小草對於「黃國昌的藍白合」心裡其實沒有共鳴，甚至，說不定有許多小草已經開始懷疑他是不是失去所謂的初衷。

「聲量看政治」說，黃國昌想凝聚白營，卻發現自己講得越多，粉絲越冷清，聲量沒有「水到渠成」，反而陷入「裡外不是人」。說穿了，黃國昌雖然拚命想當主角，但聲量和支持者的態度，早就用數字告訴他，這一場，他只是借來的舞台，他自己的主場恐怕永遠等不到。

