小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
政治中心／黃韻璇報導
近日網路上流傳著「政治人物搭高鐵」的對比圖，聲稱國民黨、民眾黨搭高鐵是在自由座站著，然而民進黨卻是搭乘高鐵商務艙，似乎意有所指，然而貼文曝光後隨即遭前立委陳柏惟打臉，透露「工作福利是有包含高鐵通勤補助」，直言「通常站著的比較多是忘記買票」。
這幾天在Threads上突然出現多則討論「政治人物搭高鐵」的貼文，其中一則寫道「高鐵藍白自由座站著，民進黨商務艙」，並附上盧秀燕、黃國昌站在高鐵車廂間滑手機的照片，以及民進黨立委乘坐高鐵商務車廂的照片，將兩者對比；還有人發文稱「自由座 vs 商務車廂，平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，貼文似乎都意有所指。
而這張民進黨立委搭乘高鐵商務車廂的照片，是出自立委許智傑，近日他在Threads上PO文「好巧！高雄屏東委員坐一排，表決完馬上衝高鐵回去跑行程，大家一起加油」，照片中包含立委黃捷、徐富癸、鍾佳濱等人。
盧秀燕、黃國昌站在高鐵車廂間滑手機，民進黨立委乘坐高鐵商務車廂的照片引發熱議，遭藍白網友狂酸後，立刻釣出前立委陳柏惟留言打臉，表示「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，狠酸「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。
