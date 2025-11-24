小草跑哪了？黃國昌民調超慘！遭林濁水狠酸

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖）／記者呂炯昌攝

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委蘇巧慧近日接受徵召，將代表綠營角逐2026新北市長，藍營部分，現台北市副市長李四川呼聲高。另外，民眾黨主席黃國昌也有意投入，不過，民調卻顯示民眾對他的欣賞度僅28.6％，引前立委林濁水昨（23）日狠酸，這種欣賞度若選複數選區選舉會很強，黃國昌一旦選縣市議員將「無敵手」。

《匯流新聞網》日前公布最新新北市長民調，民眾對黃國昌的欣賞度僅28.6％、不欣賞度高達57.6％。對此，林濁水昨發文再指出，其中，20歲至39歲欣賞黃國昌只有35％，不欣賞達54.4％。54.4%太強了，小草跑光光？柯P會不會很焦慮？

林濁水也說，但對黃國昌最重要的是，整體民眾黃國昌欣賞度28.6％、不欣賞57％。「外部民調」很驚人。這種欣賞度若選複數選區選舉會很強。那就是黃國昌一旦選縣市議員將無敵手。

