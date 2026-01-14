小草造神黃國昌大翻車！媒體人笑：史上最快打臉

政治中心／劉宇鈞報導

外媒《紐約時報》近日曝光台美關稅達成協議、將降至15%，不少小草認為功勞是因民眾黨主席黃國昌率團訪美，但黃今（14）日說，此行有拜會美國貿易代表署（USTR），到場後發現，原來條件都已談妥，滿驚訝的。媒體人詹凌瑀直言，這是史上最快打臉現場。

黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，拜會部門包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部，以及美國戰爭部，今日清晨返台後於上午舉辦記者會說明拜會成果。

針對關稅議題，黃國昌表示，他們的確有去USTR，但到場才發現有關於高關稅的談判，基本上條件都已經談妥，「我們也是滿驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到USTR我才知道原來條件都已經談妥了」。

詹凌瑀發文狠酸，這是史上最快打臉現場，小草們的「造神」跟不上黃國昌的「誠實」。昨天網路上還在傳「黃國昌一出馬，美國關稅立刻降」、「反觀執政黨無能」，結果今日黃國昌親口證實：「我去的時候，發現條件早就談妥了」。

詹凌瑀質疑，這是什麼「去美國當見證人」的行程？人家談判桌都收了，黃國昌才跑進去喊「我要談判」？黃真的不用急著搶功勞，「因為連美方都直接告訴你，這局沒你的事，我們早就搞定了」。

詹凌瑀建議，黃國昌下次出國前，可以先Google一下新聞，不然飛那麼遠去「被驚訝」，真的很累。

