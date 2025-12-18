小草造謠「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 北院認散布不實但「這原因」不罰

即時中心／徐子為報導

副總統蕭美琴本月7日赴比利時出席IPAC峰會發表演講，卻被疑似為民眾黨支持者的41歲陳姓男子造謠「法國BBC報導台灣砸80億歐元換演講」，警方透過數位足跡，鎖定陳男，待他上（11）月12日從日本返台時抵桃園機場時，直接攔截帶回詢問，依違反社會秩序維護法移送裁處。不過，台北地院審理後認為，該訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，與《社維法》的法律構成要件不符，裁定不罰。

副總統蕭美琴出席比利時「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演講，被視為是我國重大外交突破，卻遭網路謠言攻擊。近期社群平台上流傳「法國BBC報導台灣捐80億歐元，讓副總統講20分鐘」的錯假消息。經追查，該消息源自一名名為Caffrey的網友，他於社群上捏造「法國BBC」報導，誣稱台灣以80億歐元換取蕭美琴演講機會。該貼文一出引發網友罵聲連連，許多人未經查證便轉貼附註「真丟臉」、「大內宣」等字眼，造成假訊息迅速擴散。



媒體《自由時報》報導，陳男向警方表示，他只是整合轉貼文章，這只是「好玩而已，是一則「反串文」，且文中「法國bbc」、「80億歐元」太誇張且不符事實，誰都知道這是開玩笑的不實資訊。警詢後，仍以社維法將他移送裁處。



台北地院認為，陳男雖辯稱發文時人在日本，但他在社群平台Threads發文，我國民眾仍可上網閱覽到該文章，仍適用社維法規定，陳男謊稱捐款80億歐元一事，明顯是假訊息，陳男辯稱沒有散布不實訊息的故意，不足採信。



北院認為，對該文章按下愛心符號者有8898人、留言者有2862人、轉發者有285人，可見關心民眾並非少數，但北院認為，具有一般知識者觀看此訊息，應可辨認該訊息是假的，進而置之不理。



北院認為，就算閱聽人不具備判斷能力導致誤信，應會對政府感到不滿，而非畏懼與恐慌，而誤信者仍可藉由媒體報導和討論，進而發現該訊息不實，因此無法認定陳男行為有影響公共安寧情形，不構成社維法要件，裁定不罰。





