小草造謠「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 當事人今返國、警方至機場逮人
即時中心／徐子為報導
副總統蕭美琴本月7日赴比利時出席IPAC峰會發表演講，卻被疑似為民眾黨支持者的「小草」造謠「法國BBC報導台灣砸80億歐元換演講」，總統府事後澄清並報警。對此，警方已透過社群足跡，掌握發文者是陳姓網友，並查出他人仍在國外，不過他預計今（12）天下午搭機返台，警方屆時將前往機場逮人。
副總統蕭美琴出席比利時「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演講，被視為是我國重大外交突破，卻遭網路謠言攻擊。近期社群平台上流傳「法國BBC報導台灣捐80億歐元，讓副總統講20分鐘」的錯假消息。
據了解，該假訊息源自一名名為Caffrey的網友，他於社群上捏造「法國BBC」報導，誣稱台灣以80億歐元換取蕭美琴演講機會。該貼文一出引發網友罵聲連連，許多人未經查證便轉貼附註「真丟臉」、「大內宣」等字眼，造成假訊息迅速擴散。
接著，網友Caffrey進一步虛構「法國BBC報導」，臉書使用者高鈞鈞拍片聲稱「蕭美琴高調炫耀卻慘翻車」，藥師林士峰則以「台灣民主基金會資助極右派」為題，暗指政府「花錢買外交」。甚至不知名粉專「聚傳媒J-Media」直接下標「真相竟是自己出錢租場地？」
據悉，警方獲報後追查，根據這名網友的社群足跡，掌握他是陳姓男子，但他發文時人在國外；根據航班資訊，陳男預計在今下午抵達桃園機場，警方屆時將前往機場，要求他說明釐清。
警方表示，由於陳男的發文不是事實，涉嫌違反《社會秩序維護法》第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
