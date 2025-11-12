小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝

即時中心／劉朝陽報導



副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。





陳男現身媒體鏡頭前坐著輪椅，這讓第一時間肉搜出陳男IG、YT、私人LINE帳號的四叉貓忍不住質疑，「發文造謠蕭美琴歐洲議會演講台灣捐巨資的小草『陳XX』，下午3點多在桃園機場出境大廳被用輪椅推了出來，他在日本玩到處打卡都好好的，怎麼回到台灣就坐輪椅呢？」。

後經媒體詢問，因為陳男在日本扭傷腰部，回台時才坐著輪椅。



但陳男被捕時，竟辯稱自己只是看到有其他人貼出的消息，就跟著轉發「不懂反串文章到底哪裡犯法？」，還嗆「現在連發自己覺得好笑的文章都不可以了嗎？」。



不過，此發文已引發軒然大波；總統府得知後嚴正澄清「這是假消息」並且報警。警方確定陳男涉嫌散布不實言論，掌握他在12日下午3點左右返台從桃園機場入境，立即通知移民署國境事務大隊逮人，而陳男扭傷腰、坐著輪椅的畫面，也再次引發討論。

