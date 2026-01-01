小草酸沒資格評黃國昌健身！四叉貓一句「邏輯碾壓」嗆爆 萬人嗨翻

政治中心／林昀萱報導

四叉貓遭酸沒資格評論黃國昌健身，以一句話回擊萬人讚爆。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

民眾黨主席黃國昌近期秀出健身成果，宣布推出寫真集，還自信說應該不會輸給新北消防猛男，2025年最後一日還在臉書上發布《明年，繼續練》影片，不過不少網友質疑他是靠藥物、醫美變瘦，網紅「四叉貓」劉宇也開酸，卻遭小草抨擊沒資格評論黃國昌身材。對此，四叉貓也以一句話回擊，讓網友笑翻直呼邏輯碾壓「這句對比夠嗆」！

黃國昌2025年末在臉書上發出《明年，繼續練》影片，曬出寫真照指出，2025的新年新希望在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」。不過，不少網友質疑黃國昌的「健身成果」是靠醫美或使用藥物，四叉貓也在臉書嘲諷「搞不懂他是要幫館長業配還是要選新北市長」，遭到小草洗版回擊，認為他沒資格評論黃國昌身材。

黃國昌曬出健身成果。（圖／翻攝自黃國昌YT）

對此，四叉貓也開酸：「一堆小草跑來留言，說我瘦不下來憑什麼評論黃國昌的健身？笑死！柯文哲跟黃國昌這輩子都選不上總統了，還不是整天三句不離蔡英文賴清德。」短短幾句話吸引1.9萬人按讚，紛紛留言力挺：「當不了第一夫人的還不是一天到晚講東講西」、「你這句話傷得他們好深」、「夭壽，這句對比夠嗆！」「神回，邏輯輾壓」、「你又用魔法？不講武德」、「妳這個邏輯小妖姬」、「小草又被被你打腫成火車頭了」、「這暴擊殺害太高囉」。

