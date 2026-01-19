小草酸賴清德「考醫學系很簡單」！他嗆賭：10年內考上學費+生活費我包

政治中心／程正邦報導

總統賴清德是成大學士後醫學系傑出系友，歷任成大醫院臨床內科主治醫師、新樓醫院門診主治醫師。（圖／總統府提供）

隨著 2026 年大學學測正式落幕，社群平台 Threads 上一段去年的「戰帖」再度被網友瘋傳。起因是一名帳號疑似為柯文哲支持者的網友，公開發文譏諷總統賴清德的學歷，直言：「賴清德這種等級都能考上醫師了，要是給我三年全職考生，學士後醫學系隨便填。」這番言論釣出耳鼻喉科醫師陳勳霸氣回嗆，承諾只要該網友在十年內考上任何一間醫學相關系所，大一學費與生活費由他全額贊助，引發全網沸騰。

小草酸賴清德「考醫學系很簡單」！陳勳醫師嗆賭：10年內考上任何一間醫學系，大一學費+生活費我包。（圖／翻攝自Threads @wakuwaku_0202）

醫界戰神陳勳下標：十年之約「陳勳醫師獎學金」

針對該網友對醫學系門檻的輕視，陳勳醫師在當時直接留言宣戰：「你十年內在台灣錄取任何一間醫學院校的醫學系、中醫系、牙醫系、學士後醫學系，大一學費我全出，另外給你一個月五千塊生活費。只有你有。就稱之為『陳勳醫師獎學金』吧。」

陳勳醫師詳列獎學金條件，吸引不少網友加碼要包大二大三的學費。（圖／翻攝自Threads @wakuwaku_0202）

為了展現誠意並防堵「假帳號」或「帳號轉讓」的疑慮，陳勳醫師隨後更擬定了一份正式的獎學金申請條款，要求該網友提供真實姓名、學生證或在學證明作為身分確認基礎。條款中明確規定，受獎人必須承諾出席頒獎典禮並接受公開表揚，效期直到 2035 年 7 月 18 日。陳勳更幽默地私訊知名法律網紅「莫莉律師」請求公證，莫莉律師也打趣回覆：「雖然十年之後我未必還在當律師，但我願意做見證！」

莫莉律師在貼文下方留言見證，陳勳醫師私訊跟她討論細節。（圖／翻攝自Threads @wakuwaku_0202）

網友神出當事人身分：致理科大「小草」戰醫科難度惹議

隨著事件發酵，有網友肉搜出該名發文者的身分，疑似為就讀致理科技大學的學生，平時發文多偏向支持柯文哲、黃國昌與館長。此舉引發 PTT 與 Threads 網友熱烈討論：「致理學生要逆天考上醫學系的難度是不是 SS 級？」、「賴清德不僅是成大後醫，還是哈佛公衛碩士，這等級真的不是隨便填就能上」、「他那種草般的邏輯，重考三十年可能都上不了。」

部分網友則開玩笑嫌棄獎學金金額太少，認為「五千塊生活費在台北根本不夠」，但多數人仍力挺陳勳醫師，認為這是一場「非常有格調的打臉」。

網友神出原PO是一名柯文哲的粉絲，就讀致理科大。（圖／翻攝自Threads @wakuwaku_0202）

網路反串還是真心話？真假帳號疑雲

儘管陳勳醫師大動作列出規範，但也有不少網友質疑發文者可能是「反串假帳號」，酸言酸語道：「請問你要怎麼給假帳號獎學金？用燒的嗎？」、「如果連真人都不是，這場豪賭就真的變成笑話了」。

雖然學測已經結束，但這場跨越十年的「醫學系挑戰」才剛剛開始。面對專業醫師祭出的重金利誘與榮譽挑戰，該名網友是否會真的拿起課本奮戰十年，全台網友都在等著學測放榜的消息。等不及的網友紛紛留言：「我加碼贊助。 三年內考上醫學系，我給你一張台積電」、「來一起見證，上官小朋友不要裝死欸！這樣只會讓我笑話小草戰力爛還沒擔當，還愛上網買原味襪子」、「嚇到吃手手不敢回話！笑」。

