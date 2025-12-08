小草酸「民主」是笑話！見中網友神回「這句」秒消失

政治中心／于士宸報導

中國社交軟體「小紅書」因近2年內涉入1706件詐騙案，且遭發函後不予理會我國政府提出的改善要求，因此本月4日被發布命令暫行封鎖1年，消息一出引發爭議，網路上也出現不少批評，聲稱台灣封鎖小紅書是侵犯言論自由。日前，就有一名台灣網友在Threads上發文抱怨，寫道「來講一個世界笑話，台灣很民主」。貼文曝光後吸引全網關注；然而，就有疑似中國網友用簡體字神回「這句」瞬間讓原PO禁聲，反被大酸。

台灣政府發布命令暫行封鎖中國社交軟體「小紅書」，讓不少國人認為是言論自由遭限縮。（圖／民視新聞網）









一名台灣網友在Threads上酸台灣不民主，反被疑似中國網友問倒。（圖／翻攝自Threads）





在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群「小紅書」，被查出光是今年就涉及逾1700件詐騙案、損失金額超過2.4億元，資安檢測多達15項指標不及格；內政部硬起來下令暫時封鎖1年。消息一出，不少民眾質疑這樣的做法不夠民主，紛紛到社群平台抱怨；只見一名網友就在社群平台Threads上以「來講一個世界笑話，台灣很民主」為題發文，順間引來大批人潮關注。沒想到，一位疑似IP位置在中國、使用簡體中文的網友直接回嗆「強烈建議和我們換國籍，你當中國人我當台灣人，好不好？」，讓原PO瞬間安靜，不敢多回話。





網友翻出原PO的追蹤名單，疑似就是藍白粉。（圖／翻攝自Threads）





疑似中國網友的留言曝光後，短短不到3天的時間就吸引超過16萬人點閱。網友見狀後也狠酸：「我是來看真中國人痛打假中國人的」、「來講一個Threads 的笑話，板主不敢回你」、「趕快身體力行，體驗中國的民主！」、「身體還是很誠實的」、「朝聖草卒仔不敢回文」、「怎麼不敢回人家？」、「你到底要消失多久啊 人家都拋出善意要跟你換了」、「樓主怎麼不回應，奇怪？」。更友網友翻出原PO的社群帳號，追蹤名單有追蹤民眾黨官方IG、蔣萬安、柯文哲等人，疑似就是藍白粉。

原文出處：藍白粉酸「台灣民主」是笑話！見中國網友神回「這1句」秒消失…吸16萬人朝聖

