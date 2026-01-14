小草醫狂讚黃國昌一訪美關稅就秀出來！他笑了：所以出賣台積電的是黃國昌囉

黃國昌閃電訪美，聲稱要去美國談軍購、關稅。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，聲稱與美國政府面對面會談軍購與關稅，在黃國昌踏上美國陸地之前，美媒隨即傳出台美將達成關稅15%協議，民眾黨的小草們聞訊狂讚黃國昌高效率會做事，小草醫師蘇一峰更稱「黃國昌一訪美關稅就秀出來了，工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！」此話一出，讓醫師杜承哲吐槽，照這邏輯「所以出賣台積電的是黃國昌囉」？

蘇一峰在社群發文稱，「黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報搶先揭露，台灣關稅可望降至15%」，「鄭麗君談了快一年關稅無下文，黃國昌一訪美關稅就秀出來了」，「工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！之前沒消息是故意的嗎」？

杜承哲在臉書PO出截圖指出，蘇一峰去年曾宣稱，台積電防中國偷技術防了一輩子，結果現在是高級技術被美國公司Intel和日本來偷，防中國如虎豹豺狼，結果美國爸爸日本爸爸來偷矽盾技術，政府就要把晶片產業鏈整個送過去了。

杜承哲說，其實，過去蘇一峰也曾聲稱「美牛美豬都吃了、連台積電也送去美國，結果換來了美國對台重課32%關稅」。

杜承哲批評：「最愛罵美積電的也是你蘇一峰，認為黃國昌談成『台積投資換關稅』的也是你蘇一峰，所以出賣台積電的是黃國昌囉？還是你要凹說『黃國昌不同意/不知道這個部分』？如果是這樣，那關稅談判又關他什麼事？」

杜承哲留言補充吐槽，「說真的，會牽涉到5間廠房，而且是世界上市值前幾大公司的事情，牽涉到全台灣各行業外銷出口的關稅，竟然只需要一個人，一個完全不是國際貿易專業、也沒有主責身分的在野黨主席，去談幾個小時，就可以拍版？」

