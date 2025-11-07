小草領普發「做1事」稱氣死青鳥！黃國昌32字回應了

政治中心／于士宸報導

全民普發1萬元登場，前天（5）已開放民眾分流登記。沒想到，還沒正式收到款項，Threads上就出現小草大軍，極力高喊要將普發一萬全款拿去「繳黨費」，更不忘稱「要氣死青鳥！」。貼文曝光後，卻遭網友反諷「不會氣死，但是笑死」、「不會生氣欸，看你這樣我很開心」。然而，今日（7）就有媒體拿著這番留言，提問民眾黨主席黃國昌，對此黃回應稱：「因為你邏輯很跳躍，讓我完全聽不懂哪裡要笑死」。





普發一萬正式上路，有民眾黨支持者稱，要將全款拿去「繳黨費、要氣死青鳥」。（圖／翻攝畫面、財政部官網）

昨日（6），一名小草在社群平台Threads上發文，並曬出一張自己捐款1萬元給民眾黨的黨費繳款截圖，附文「終於要普發一萬元了，終身黨員有什麼福利我不知道，我純粹想要氣死青鳥」。據悉，該網友一次將普發一萬捐出的原因可能是想靠著民眾黨規範，「1次繳納1萬元者，即可成終身黨員」。貼文曝光後，立刻引起網友注意，紛紛留言「我是不知道你會先氣死青鳥，還是氣死你爹娘」、「我笑了，我不是青鳥，我猜青鳥應該會覺得很好笑」、「我還真的沒氣到，反而開心你們這樣做」、「居然有人把錢丟水溝裡面還那麼開心……」、「青鳥應該是會笑死不會氣死」。





貼文曝光後，網友紛紛反嗆「青鳥應該是會笑死不會氣死」。（圖／翻攝自 Threads）













黃國昌今日受訪，針對網友爭執，表示「因為你邏輯很跳躍，讓我完全聽不懂哪裡要笑死」。（圖／翻攝畫面）





然而，根據《三立新聞網》報導，今日就有媒體記者帶著這些留言，去訪問黨主席黃國昌對此事的想法，黃國昌則親回：「因為你講的問題，邏輯很跳躍啦，所以我完全聽不出來，到底哪裡要笑死」。至於黨員及黨費是否有增加？黃國昌則表示，「不用普發一萬塊以前，我們的黨員人數就已經不斷攀升」，並說明自己日前已有將黨員具體人數在八月黨員大會時公布及報告。

