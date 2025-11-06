小草領普發1萬「做這事」稱氣死青鳥 網「看得好開心」喊：覺得你笨死

小草領普發1萬「捐給民眾黨」喊氣死青鳥。（示意圖，本刊資料照）

全民普發現金近期開放登記，一名民眾黨支持者發文並貼出一張圖，證明自己將1萬元拿去繳黨費，還說「要氣死青鳥」，沒想到網友紛紛說，「我不是青鳥，我猜青鳥應該會覺得很好笑」「不會笑死，但是覺得你笨死」。

一名網友昨（5）日透過Threads發文，並且貼出一張繳1萬元黨費給民眾黨的圖說，「終於要普發1萬元了，終身黨員有什麼福利我不知道，我存粹想要氣死青鳥」。根據民眾黨官網資訊，黨員要是每年繳納常年黨費為新台幣500元，若1次繳納1萬元者，即是終身黨員。

該貼文一出後，有許多網友紛紛留言，「不會笑死，但是覺得你笨死」「我是不知道你會先氣死青鳥，還是氣死你爹娘，他們把你養這麼大你把錢拿去孝敬別人的老北」「你為什麼覺得你把拿到手的1萬塊丟去青鳥眼中的詐騙集團，青鳥的反應會是氣死而不是笑死」。

另外還有網友嘲諷，「我不是青鳥，我猜青鳥應該會覺得很好笑」「原本以為我很不會財務規劃，原來還有人更不會」「那你為何不多捐點，民眾黨的負債很大」「怎麼會，做得很好啊，主席感謝你」「居然有人把錢丟水溝裡面還那麼開心」「我還真的沒氣到，反而開心你們這樣做」。

