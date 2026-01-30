小草「拿潛水錶防水」嘲諷國軍潛艦！周軒酸：哪來勇氣

政治中心／綜合報導

近年來被視為國軍重點發展目標之一的「國艦國造」海鯤艦，日前完成首度前行測試。據了解，該艦歷時約8小時，在淺水海域進行測試，下潛深度約50公尺，同時測試聲納、推進系統和水下計程儀。不過，此事卻意外成為藍白陣營惡意揶揄的素材，有民眾黨支持者在社群平台拿潛水錶類比，稱「能防水200米」，潛艦下潛50米不值一提。對此，政治工作者周軒也看不下去，發文痛批。





小草「拿潛水錶防水」嘲諷國軍潛艦！超扯發言周軒開酸：哪來勇氣

海鯤艦首度完成測試，卻被民眾黨支持者惡意揶揄。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

該名「小草」在 Threads 指出，一只800多元的手錶防水深度都有200米，一台500億元的潛艦，卻說潛航測試就一堆人加油。他進一步表示：「它是潛水艇，本來就跟車子在路上行駛一樣正常，一個正常水準的東西都做不到，還在那邊情緒表演。」對此，周軒在臉書發文開批：「小草最新論述：『我幾百元的卡西歐電子錶都可以潛水200公尺，海鯤號潛水50公尺有什麼特別的？』你現在戴那隻錶潛水50公尺看看？」









小草「拿潛水錶防水」嘲諷國軍潛艦！超扯發言周軒開酸：哪來勇氣

海鯤艦測試重點。（圖／民視新聞資料照）





多數網友則反諷回應：「所以照草的邏輯來說：我一台100萬元的車都能開到100km/h以上了，坦克能開70km/h有什麼特別的？」、「手錶標示50M防水到底能幹嘛？這個標示代表的是生活強化防水，是在物理實驗室的靜止狀態下，能承受相當於50公尺水深的壓力，但在現實生活中，水流具有動能，產生的瞬間壓力會遠超想像」、「叫他的手錶發射魚雷一下」、「他是不是把200公分當成200公尺？」、「這種人大概連浮潛都沒試過吧！」、「我覺得可以叫他先把自己塞進那隻錶看看」。

原文出處：小草「拿潛水錶防水」嘲諷國軍潛艦！超扯發言周軒開酸：哪來勇氣

更多民視新聞報導

賴清德再喊話！籲朝野放下歧見 為守護主權爭取更多預算

海鯤號潛航50公尺寫新紀錄！她讚：台灣一定不倒

藍白又來！封殺政院1.25兆國防特別條例 聯手通過民眾黨團版本

