「小草」鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒駕撞死人 民眾黨擬祭出重罰

台南一間鹽酥鴨店老闆鄭傳吉昨（16日）因為酒駕撞死23歲陳姓女清潔員，他在案發後被網友起底是「小草」，不但是民眾黨的特約店家，還根本就有民眾黨黨員身分。對此民眾黨台南市黨部，不但在16日發表緊急聲明，甚至傳出在19日會進行懲處，幾乎確定開除黨籍。

鄭傳吉從15日深夜起在開始在酒吧喝酒，一直喝到16日早上，被酒吧業者詢問要不要叫代駕，他也沒有理會。監視器畫面顯示，鄭傳吉離開安平區某間酒吧時，已經步履蹣跚，不久後就把女清潔員撞死。

鄭傳吉事後被起底是小草身分，他所經營的鹽酥鴨店名列「民眾黨台南市黨部特約商家」名單。對此民眾黨台南市黨部發表聲明，台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動，「台灣民眾黨台南市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱」。

根據《中時新聞網》報導，民眾黨中評會19日議程，已確定排入鄭男懲處案，民眾黨《紀律評議裁決準則》第31條規定，黨員酒駕行為經舉發確認，即予除名處分，意即鄭男近乎確定將被開除黨籍。

