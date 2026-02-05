小蒙牛總部1.4億元易主 大生印刷接手中和三角窗地段

連鎖火鍋品牌「小蒙牛」位於中和區立德街的總部辦公大樓，近期以新臺幣1.4億元成交，買家為在地印刷企業。該建物為三角窗地段，共三層樓，權狀約345坪，土地移轉124坪，使用分區為乙種工業區。

連鎖火鍋品牌「小蒙牛」位於中和區立德街的總部辦公大樓，近期以新臺幣1.4億元成交，買家為在地印刷企業。（示意圖／翻攝自Google街景圖）

根據《ETtoday》報導，小蒙牛目前正在該址進行「大清倉」活動，一樓擺滿各式火鍋店用具，部分以優惠價格出售，部分則直接贈送。小蒙牛表示：「已找到新總部地點，目前正在整理中，之後就會搬過去。」據了解，小蒙牛過去曾有意自行購買此處物業，但最終未能成交。

廣告 廣告

連鎖火鍋品牌「小蒙牛」。（示意圖／翻攝自Google街景圖）

力群電子公司售出立德街三角窗地段物件，買方為大生印刷公司，交易已完成。對此，中信房屋經理周歆凌表示，該物件門面顯眼、面寬足夠，適合中小企業總部使用。買方計劃翻新後自用，以滿足辦公與工廠二合一需求。高力國際黃舒衛指出，該區為中和傳統工業區，產業群聚效益明顯，交易價格屬市場行情，土地每坪113萬、建物每坪40萬。

延伸閱讀

威力彩今晚衝9.7億 800元包牌成最夯買法

過敏兒小心！環境風場偏東風 西半部空氣很髒亮橘燈

台灣家樂福內部更名「康達盛通」 對外正式名稱尚未定案