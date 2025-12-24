小蔡電器台中斥資打造300噸減碳基地 力拚2027年底完工

小蔡電器斥資打造300噸減碳基地，23日舉辦廠房新建工程上樑典禮。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

深耕家電市場多年的小蔡電器，23日舉辦廠房新建工程上樑典禮，典禮現場由小蔡電器董事長蔡在隆親自主持，率領總經理吳思慧及工程團隊，攜手澤楨營造、賴文魁建築師事務所等合作夥伴誠心祈福，共同見證這座集結智慧物流與綠色願景的「家電新地標」鋼樑冉冉升起。

這座預計於2027年底完工的全新廠房，不單是物流中心，更被打造為一座會呼吸的「綠能方舟」，小蔡電器將減碳DNA寫入建築設計，善用台中得天獨厚的日照優勢，規劃在屋頂建置大規模太陽能光電系統，將充沛的陽光轉化為綠色動能；搭配全廠區LED節能照明規劃，預計每年將減少超過300公噸的碳排放量 ，積極響應政府2050淨零排放政策。

選址眼光獨到的董事長蔡在隆表示，台中外埔廠房坐擁絕佳交通紅利，距離國道一號、國道三號及國道四號僅需10分鐘車程。小蔡電器將以此為圓心建立起強大的物流輻射網，導入大數據分析與智慧庫存管理，從消費者下單的那一刻起，無論是商品出貨到安裝，都能實現快速的精準配送 。「讓消費者買得安心，是我們不變的承諾。」小蔡電器延續其透明售價，並提供優於業界的冷氣安裝三年保固 。在硬體建設上，新廠房更是以「安全」為最高指導原則，採用高規格防火建材與防災監控設備，汲取過往業界經驗，打造讓員工安心、貨物安全的高標準作業環境。