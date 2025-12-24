小蔡電器斥資打造 300 噸減碳基地!『綠能智慧物流航母』力拚 2027 年底完工

小蔡電器繼深耕家電市場多年後，在台中外埔區全新廠房預計於 2027 年底完工。廠房新建工程於12月23日舉辦上樑典禮。現場由小蔡電器（米米實業有限公司）董事長蔡在隆親自主持，率領總經理吳思慧及工程團隊，攜手澤楨營造、賴文魁建築師事務所等合作夥伴共同見證。

這座集結智慧物流與綠色願景的「家電新地標」不僅是倉庫，更是呼吸的「綠色能源庫」。這座全新廠房預計於 2027 年底完工後，將不僅是物流中心，小蔡電器將『減碳』DNA 寫入建築設計，善用台中得天獨厚的日照優勢，規劃在屋頂建置大規模太陽能光電系統，將充沛的陽光轉化為綠色動能；搭配全廠區 LED 節能照明規劃，預計每年將減少超過 300 公噸的碳排放量 ，強勢響應政府 2050 淨零排放政策，將打造為一座會呼吸的『綠能方舟』

選址眼光獨到的董事長蔡在隆表示，台中外埔廠房坐擁絕佳交通紅利，距離國道一號、國道三號及國道四號僅需 10 分鐘車程 。以此為圓心，小蔡電器將建立起強大的物流輻射網，導入大數據分析與智慧庫存管理，從消費者下單的那一刻起，無論是商品出貨到安裝，都能實現如閃電般的精準配送 。

「讓消費者買得安心，是我們不變的承諾。」小蔡電器延續其透明售價、拒絕虛假促銷的品牌堅持，並提供優於業界的冷氣安裝三年保固 。在硬體建設上，新廠房更是以「安全」為最高指導原則，採用高規格防火建材與防災監控設備，汲取過往業界經驗，打造讓員工安心、貨物安全的高標準作業環境 。

展望 2027 年底完工後，這座結合電器安裝、雲端管理與智慧物流的現代化基地，不僅將大幅提升營運效能，預期更將帶動外埔地區的繁榮發展，創造豐富的在地就業機會 。小蔡電器正一步步拼上全台佈局的拼圖，朝向全國家電銷售暨物流體系的領導品牌大步邁進。