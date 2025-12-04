小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒

政治中心／劉宇鈞報導

據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌一家在一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，該豪宅近70坪、管理費逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。時事評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討。

吳靜怡今（4）日發文說，黃國昌近日走遍大學演講，主題為「心中的草鞋」，長期打著居住正義的招牌吸引年輕人，事實上，黃名下已有二十多筆土地與房產，本來住在汐止、號稱要選新北市長的黃居然搬遷到台北市仁愛路四段的蛋黃區豪宅，管理費月繳逾一萬三、住戶全是社會頂端。

廣告 廣告

吳靜怡也說，柯文哲和黃國昌，蹭著小草們的抖內當草鞋，一步步地，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅，小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義，若是為真，那還真是悲慟。

吳靜怡直言，原來黃國昌主打「更好的新北」就是住在台北市，簡直就是用行動踐踏新北市民，「戶籍在新北、生活在台北」偶爾假日跑來發發高麗菜，然後再欽點幾位金釵選選議員，還真的認為新北市市民有這麼好騙？

吳靜怡強調，從柯文哲選總統要小草一直一直捐便當錢，到黃國昌選市長要募集小蔥當免費志工，民眾黨的最大破綻不是豪宅問題，而是「偽裝」成蘇乞兒，穿著草鞋在美國踩著賓士、穿著草鞋在台灣住著豪宅，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，但連自己是不是美國人的爸爸，黃國昌連承認的勇氣都沒有！連選舉都要撿現成，簡直臭不可聞！

更多三立新聞網報導

黃國昌不甩民意？邱明玉驚爆：李有宜民調大贏周曉芸27%

被蘇巧慧追上提早參選新北？李四川證實「這時間」請辭副市長

終於說了！黃國昌稱普丁當然是獨裁者：把鄭麗文的話看得太有影響力

坦言國民黨要「面對曾犯的錯」！黃國昌東吳開講喊：我也不會幫他們講話

