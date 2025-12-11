小薰不忍了！爆拖欠牙醫診所14萬 怒發3點聲明反擊

小薰透過經紀公司列出三點聲明。（圖／翻攝自小薰臉書）





女星小薰（黃瀞怡）自節目《我愛黑澀會》出道，轉戰戲劇圈後成績亮眼，與男友鄭人碩交往多年感情穩定，堪稱愛情事業兩得意。不過昨（10）日她遭週刊爆料拖欠牙醫診所款項，掀起網友熱議。對此，小薰透過經紀公司發出聲明。

針對風波，小薰提出三點聲明，包含「診所未能嚴守病患個資保護原則」、「對律師回覆文本未能正視根本問題的嚴正遺憾」、「結案與法律追訴權的保留」，聲明中提到，本次診療事物遭到非授權的對外洩露與公開討論，除了嚴重違反醫療機構應遵守的基本法規與原則，也對藝人名譽造成極大損害。

小薰也強調，「本案診療費用以牙套交易常態（即「做多少，付多少」）的方式分階段付款。」不過為了徹底杜絕有心人士惡意捏造及散播不實財務訊息，因此她已經提前將所有餘款全數付清，「此舉旨在主動防禦惡意攻擊，並與原約定的付款方式無關。」

小薰進一步表示，未來將專注於演藝工作，不再對這件事進行任何評論，「然而，對於此前及未來繼續惡意散播不實言論、以及任何涉及侵害藝人個資或名譽權的行為，本公司將保留所有法律追訴權利，絕不寬貸。」



