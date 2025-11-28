小薰化身美豔老闆娘 攜手冰球樂團挑戰「餃指舞」

冰球樂團新歌MV邀來小薰飾演老闆娘，一同高舉大拇指同台尬舞。（圖／何樂音樂提供）

Icyball冰球樂團推出新歌〈Dumplings〉，為年底即將推出的第三張專輯率先暖身。他們對樂迷喊話：「決定來給大家一首激烈的歌。」以熟悉的復古流行旋律，搭配新鮮詞韻，帶來這首色香味俱全的「水餃舞曲」。

冰球樂團邀請擅長電子舞曲的製作人黃少雍共同製作及編曲，為新歌曲注入繽紛的Synth Pop質感。主唱王透露，創作靈感源於「好吃不過餃子」的俗語，將大廚包餃子的口訣與標準，化為一段在熱鍋裡相黏相愛的奇幻「餃子情」，並以刺激的「碎碎唸」挑戰不同以往的快歌寫作模式。

〈Dumplings〉MV由曾入圍金曲「最佳 MV 獎」的導演林宏叡執導，描述一位少年為贏得水餃店老闆娘的注意，努力修練「餃指舞」的故事。MV 特別邀請藝人黃瀞怡（小薰）飾演老闆娘，與小鮮肉一同在奇想世界裡高舉拇指尬舞。

能文能舞的冰球4人更在MV中穿上粉紅色襯衫，化身「愛神歌隊」助攻，並編排逗趣的「餃指舞」。團員們雖表示無意轉戰唱跳樂團，但笑稱舞蹈是「能力所及範圍的嘗試」，並呼籲樂迷踴躍跳起來，展現手指的厲害！小薰則開心表示：「想說我已經跟拍MV八桿子打不著。很開心願意給演員再有機會拍MV，好像看到以前成團時候出道的我，很害羞但滿好玩的。」

